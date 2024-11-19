В России могут запретить майнинг в трех регионах в осенне-зимний период

Правительство России планирует ввести запрет на майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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