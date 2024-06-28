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Сколько зарабатывают у себя на родине те таджики, которые не уехали на заработки в Россию

Сколько зарабатывают у себя на родине те таджики, которые не уехали на заработки в Россию

Теперь понятно, почему они толпами едут работать в Россию… После того, как я побывал в Таджикистане, проехал через всю страну, заезжая в райцентры и беднейшие горные кишлаки, пообщался с самыми разными людьми и пропустил через себя множество впечатлений, это стало более, чем очевидно.

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