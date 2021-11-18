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Оксана Дмитриева: Действия ЦБ по сдерживанию инфляции не соответствуют мерам правительства РФ

Оксана Дмитриева: Действия ЦБ по сдерживанию инфляции не соответствуют мерам правительства РФ

Центробанку не удалось сдержать инфляцию в РФ, которая в течение октября составила более 8%, потому что действия регулятора не соответствуют мерам правительства, заявила депутат от «Партии Роста» Оксана Дмитриева на пленарном заседании Госдумы.

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