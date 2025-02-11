В полиции назвали способы защиты смартфона от взлома и кражи

Российская киберполиция рассказала, как защитить смартфон от воров и взломщиков. Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России в своём Telegram-канале отмечает, что мошенники могут зайти в банк и перевести деньги, оформить микрозаймы через «Госуслуги», похитить аккаунты соцсетей и мессенджеров и т.