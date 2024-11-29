Президент Беларуси обозначил задачи для новой архитектуры евразийской безопасности и укрепления ОДКБ

Минск, 28 ноября /Синьхуа/ -- Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг в Астане /Казахстан/ на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности /ОДКБ/ озвучил задачи для формирования новой архитектуры евразийской безопасности и укрепления ОДКБ.