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Китай

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Президент Беларуси обозначил задачи для новой архитектуры евразийской безопасности и укрепления ОДКБ

Минск, 28 ноября /Синьхуа/ -- Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг в Астане /Казахстан/ на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности /ОДКБ/ озвучил задачи для формирования новой архитектуры евразийской безопасности и укрепления ОДКБ.

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