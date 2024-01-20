По мнению Шрайера, Starfield сохраняет “обманчиво высокий” рейтинг только благо...

По мнению Шрайера, Starfield сохраняет “обманчиво высокий” рейтинг только благодаря фан-сайтам XboxПо словам Джейсона Шрайера, одного из самых известных и успешных журналистов игровой индустрии, у Starfield “обманчиво высокий” средний рейтинг отзывов благодаря “множеству фан-сайтов Xbox”.
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