Израиль имеет право на самооборону?

«По международному праву Израиль не имеет права на самооборону, поскольку является оккупирующей державой, а оккупированная территория видите это из статьи и евреям пора готовится делать ноги срок аренды скоро коней и покойников с собой в обминку и за аренду то золотом платить нужно !!!!!

лл

лина любимцева

Вспомните, ЧТО сказал Березовский о еврее,который "Прощается, но никогДа не уходит"... Ну не силком же загонять их в рамки признанных за Израилем территорий?.... А сами, добровольно, они никогда и ниоткуда не уйдут... КАК и КТО возьмется осуществить исход евреев из оккупированных палестинских территорий? КОГДА в секторе Газа творятся ПРЕСТУПЛЕНИЯ и ГЕНОЦИД против мирных палестинцев, только посмотреть страшно делается, а еще никто за палестинцев не вступился. ТАМ ЖЕ БОЙНЯ!! Израильтяне - БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ и МЯСНИКИ!!