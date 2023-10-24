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Израиль имеет право на самооборону?

Вот, что написал Дмитрий Полянский, Первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН, на своей странице в Твиттер " «По международному праву Израиль не имеет права на самооборону, поскольку является оккупирующей державой, а оккупированная территория имеет право защищаться от оккупации»Коллективный Запад правда считает иначе: "Израиль имеет право на самооборону в соответствии с гуманитарным и международным правом, но необходима защита и всех мирных жителей"- заявили в Евросовете.

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Комментарии
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Компанцев Сергей
«По международному праву Израиль не имеет права на самооборону, поскольку является оккупирующей державой, а оккупированная территория  видите это из статьи и евреям пора готовится делать ноги  срок аренды скоро коней и покойников с собой в обминку и за аренду то золотом платить нужно !!!!!
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4 д.
лл
лина любимцева
Вспомните, ЧТО сказал Березовский о еврее,который &quot;Прощается, но никогДа не уходит&quot;... Ну не силком же загонять их в рамки признанных за Израилем территорий?.... А сами, добровольно,  они никогда и ниоткуда не уйдут... КАК и КТО возьмется  осуществить исход евреев из оккупированных палестинских территорий? КОГДА  в секторе Газа творятся ПРЕСТУПЛЕНИЯ и ГЕНОЦИД против  мирных  палестинцев, только посмотреть страшно делается, а еще никто за палестинцев  не вступился. ТАМ ЖЕ БОЙНЯ!! Израильтяне -  БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ и МЯСНИКИ!!
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4 д.
Сергей Росси
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3 д.

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