Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 588 подписчиков

Джим Джатрас: Россия усиливает давление на Украину и блокирует порты

Джим Джатрас: Россия усиливает давление на Украину и блокирует порты

Американский дипломат в отставке Джим Джатрас заявил, что русские усиливают давление на Украину. Русские войска блокируют черноморские порты, захватили Писаревку и Неженку, наносят удары по инфраструктуре и уничтожают военные объекты ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии