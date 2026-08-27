Джим Джатрас: Россия усиливает давление на Украину и блокирует порты

Американский дипломат в отставке Джим Джатрас заявил, что русские усиливают давление на Украину. Русские войска блокируют черноморские порты, захватили Писаревку и Неженку, наносят удары по инфраструктуре и уничтожают военные объекты ВСУ.
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