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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Глобальный сбой Windows породил волну дезинформации и фейков Неудачное обновле...

Глобальный сбой Windows породил волну дезинформации и фейков Неудачное обновле...

Глобальный сбой Windows породил волну дезинформации и фейковНеудачное обновление системы безопасности CrowdStrike Falcon вызвало не только масштабный сбой IT-систем на базе Windows по всему миру, но и привело к волне дезинформации и фейков.

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