Глобальный сбой Windows породил волну дезинформации и фейков Неудачное обновле...

Глобальный сбой Windows породил волну дезинформации и фейковНеудачное обновление системы безопасности CrowdStrike Falcon вызвало не только масштабный сбой IT-систем на базе Windows по всему миру, но и привело к волне дезинформации и фейков.
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