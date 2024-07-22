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Михаил Бровкин: «Работа идет, спортсмены растут»

Михаил Бровкин: «Работа идет, спортсмены растут»

Занятия спортом – очень важный элемент для развития подрастающего поколения. Во Владивостоке на сегодняшний день действует 12 муниципальных спортивных школ, в которых занимаются не только физическим развитием детей, но и подготовкой их к спорту высоких достижений.

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