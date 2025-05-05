«Царьград»: все про Урганта Михалков рассказал еще в 2022 году

Русский режиссер высказался об Иване Урганте еще в 2022 году.Никита Михалков, русский режиссер и автор программы «Бесогон», еще в 2022 году высказался об Иване Урганте – тогда телеведущий попал в список тех, кто выступает против спецоперации.