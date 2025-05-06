Петербургская полиция продолжает поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы

Для них организовали концерт под окнами квартир В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники петербургской полиции продолжают чествовать ветеранов – бывших сотрудников органов внутренних дел.
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