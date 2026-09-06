Официальная информация

Происшествия
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Происшествия

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«Сейчас в столице проходит Общемосковский крестный ход. Верующие идут от Храма Христа Спасителя по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем через Хамовнический вал до врат Новодевичьего монастыря.

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