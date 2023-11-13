Индия предлагает широкий спектр впечатлений: от холодных горных вершин до теплых песчаных пляжей. Для иностранных туристов, решивших отправится в Индию за роскошным отдыхом, не надо обременять себя обременительными поисками – мы сделали это за вас, подобрав для вас 7 лучших курортов Индии класса «ультралюкс».