В Красном Селе юноша выпил на поминках отца и умер Студент-первокурсник скончался в реанимации детской больницы.
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В Красном Селе юноша выпил на поминках отца и умер Студент-первокурсник скончался в реанимации детской больницы.