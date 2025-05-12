Совет гражданской авиации обвинил Россию в крушении малайзийского боинга

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) встал на сторону Австралии и Нидерландов, обвиняющих Россию в крушении малайзийского Boeing MH17 в 2014 году, сообщило нидерландское правительство 12 мая на своем сайте.
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