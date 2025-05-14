Власти Никифоровского округа не смогли оспорить штраф в размере 29 млн рублей

Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решение арбитражного суда Тамбовской области и Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда и поддержал требования Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с администрации Никифоровского муниципального округа ущерба, причиненного почвам, в размере 28,7 миллиона рублей.
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