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Новости Тамбова

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Власти Никифоровского округа не смогли оспорить штраф в размере 29 млн рублей

Власти Никифоровского округа не смогли оспорить штраф в размере 29 млн рублей

Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решение арбитражного суда Тамбовской области и Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда и поддержал требования Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с администрации Никифоровского муниципального округа ущерба, причиненного почвам, в размере 28,7 миллиона рублей.

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