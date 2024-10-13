Документалист Холланд анонсировал публикацию доказательств инопланетной жизни

Астрономы нашли доказательства существования разумной инопланетной жизни. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на британского режиссера-документалиста и педагога Саймона Холланда, который сотрудничавший с NASA.
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