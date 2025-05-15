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Индия резко нарастила поставки одного вида продукции в Россию

Индия резко нарастила поставки одного вида продукции в Россию

По итогам февраля 2025 года суммарные объемы поставок индийского винограда в Россию увеличились более чем на треть в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 10,3 миллиона долларов в денежном выражении.

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