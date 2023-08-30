Самые горячие скандалы с учительницами: вспоминаем с удовольствием

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Lehanaizhe

И что? У нас в школе 3 учительницы вышли замуж за учеников и живут счастливо, дети выросли. Что касается мамаш, которые выискивают фото учителей в неглиже-на себя посмотрите в первую очередь, займитесь делом во вторую очередь. И определитесь кто сейчас учитель, если работник сферы услуг-не ваше дело, чем он занимается в свободное время, если наставник-уважайте учителя и детей своих заставьте уважать и не лезьте в личную жизнь.