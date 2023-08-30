Разные истории происходят в школах России и других стран мира. Но мы сегодня поговорим только о тех возмутительных случаях, которые приятно вспомнить.
Самые горячие скандалы с учительницами: вспоминаем с удовольствием
Комментарии
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L
Lehanaizhe
И что? У нас в школе 3 учительницы вышли замуж за учеников и живут счастливо, дети выросли. Что касается мамаш, которые выискивают фото учителей в неглиже-на себя посмотрите в первую очередь, займитесь делом во вторую очередь. И определитесь кто сейчас учитель, если работник сферы услуг-не ваше дело, чем он занимается в свободное время, если наставник-уважайте учителя и детей своих заставьте уважать и не лезьте в личную жизнь.
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9 час.
Горыныч
Обращение к Татьяне Кувшинниковой! Вернитесь, пожалуйста, на работу в Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования, и студентку Ольгу Гайн не допустите до экзаменов. Пусть идет уборщицей!
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7 час.
М
ММ
Учительница, научившая юношу сексу, Это самая лучшая учительница. Мальчик станет мужчиной, не извращенцем, не садистом, сделает свою будущую жену счастливой. Кому выгодно, чтоб этого не происходило?
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7 час.
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