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Царьград

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Дзюник об отмене концерта Долиной: "Люди всё помнят"

Дзюник об отмене концерта Долиной: "Люди всё помнят"

Выступление изначально планировали провести ещё 25 февраля, но в январе было решено перенести его на девять месяцев - на 15 ноября.

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