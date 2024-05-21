Отчисленного из МГУ студента вышлют из России за сбор денег для ВСУ

Сергея Гулько поместили в центр временного содержания. Киселев Сергей/Агентство «Москва»--> Украинского студента Сергея Гулько, который был отчислен из МГУ за националистические публикации в соцсетях и попытки собрать деньги для ВСУ, вышлют из России.
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