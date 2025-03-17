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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ричард Джефферсон: «Еще не вполне понятно, сделали ли «Санс» верный выбор, не взяв Луку Дончича»

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич провел на площадке 40 минут и набрал 33 очка (9 из 20 с игры), 11 подборов и 8 передач.

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