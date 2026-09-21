Спонсоры геноцида

Такер Карслон о поставках американского оружия Израилю.Спонсоры геноцидаПо словам осведомлённого представителя федеральных властей, в ближайшие месяцы администрация Трампа планирует отправить правительству Израиля в общей сложности 40 тысяч бомб типов Mark 84 и BLU-117.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Пашинян не уволил...
- Югра наводит поря...
- Турция нарастила ...
Уважаемые читатели, Израиль находится в США. А на Ближнем Востоке анклав этого израиля с мясом для войн. Верующие, если есть Бог, то Израиль должен исчезнуть. Чтобы сейчас не говорили про Германию, но ведь за Вторую мировую, развязанную Германией (с помощью англосаксов) нынешняя Германия отвечает. Она по сути колония США. И это хорошо. То же должно быть и с Сраилем. А сейчас он не совсем колония США. Скорее наоборот.