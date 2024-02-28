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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Суд запретил работу пластовского ГОКа миллиардера Струкова

Суд запретил работу пластовского ГОКа миллиардера Струкова

ПЛАСТ, 28 февраля, ФедералПресс. Из-за выявленных нарушений на производстве Светлинского ГОКа, входящего в структуру «ЮжУралЗолото», которой владеет миллиардер из списка Forbes Константин Струков, Пластовский городской суд приостановил на три месяца работу дробильно-ленточного комплекса.

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