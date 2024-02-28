Суд запретил работу пластовского ГОКа миллиардера Струкова

ПЛАСТ, 28 февраля, ФедералПресс. Из-за выявленных нарушений на производстве Светлинского ГОКа, входящего в структуру «ЮжУралЗолото», которой владеет миллиардер из списка Forbes Константин Струков, Пластовский городской суд приостановил на три месяца работу дробильно-ленточного комплекса.