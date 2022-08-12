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«По турнирам все решится после контрольных прокатов. Главная цель – отобраться на чемпионат России и там показать максимум». Кагановская и Ангелопол о целях на сезон

Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, выступающие в танцах на льду, рассказали о планах на предстоящий сезон.

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