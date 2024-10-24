Приговор не нужен. Как меняли Анатолия Бая и почему политзэкам на Украине не следует признавать вину

Приговор не нужен. Как меняли Анатолия Бая и почему политзэкам на Украине не следует признавать винуКак известно, в конце июня 2024 года в рамках очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной, стороны передали друг другу и нескольких гражданских.
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