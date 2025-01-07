Си Цзиньпин поручил спасти как можно больше пострадавших от землетрясения

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что необходимо приложить максимальные усилия для спасения и оказания помощи жителям Тибетского автономного района, где произошло сильное землетрясение.
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