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Си Цзиньпин поручил спасти как можно больше пострадавших от землетрясения

Си Цзиньпин поручил спасти как можно больше пострадавших от землетрясения

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что необходимо приложить максимальные усилия для спасения и оказания помощи жителям Тибетского автономного района, где произошло сильное землетрясение.

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