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«Торпедо» подписало Громыко за 150 тысяч евро. Хавбек БАТЭ провел 1,5 сезона в тульском «Арсенале»

«Торпедо» подписало Громыко за 150 тысяч евро. Хавбек БАТЭ провел 1,5 сезона в тульском «Арсенале»

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Борисова. По данным «ФНЛ с Ильевым», ранее главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет отказался от Дениса Глушакова, который в итоге дебютировал за медиафутбольный клуб «БроукБойз».

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