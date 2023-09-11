«Торпедо» подписало Громыко за 150 тысяч евро. Хавбек БАТЭ провел 1,5 сезона в тульском «Арсенале»

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Борисова. По данным «ФНЛ с Ильевым», ранее главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет отказался от Дениса Глушакова, который в итоге дебютировал за медиафутбольный клуб «БроукБойз».