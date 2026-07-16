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Живая Кубань

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Таксисты бросили работать в Краснодаре из-за проблем с бензином

Таксисты бросили работать в Краснодаре из-за проблем с бензином

Таксисты бросили работать в Краснодаре из-за проблем с бензиномСитуация с топливом в Краснодарском крае уже сказалась на работе такси.

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Комментарии
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АД
Александра Дан
Нефтеная империя , дожились ,защитить себя не смогли жаба задушила денежки потратить на защиту ,лучше себе хапануть
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1 м.