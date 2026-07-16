Таксисты бросили работать в Краснодаре из-за проблем с бензином

Таксисты бросили работать в Краснодаре из-за проблем с бензиномСитуация с топливом в Краснодарском крае уже сказалась на работе такси.
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