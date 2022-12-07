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Флик может покинуть сборную Германии из-за ухода Бирхоффа

Флик может покинуть сборную Германии из-за ухода Бирхоффа

Ханс-Дитер Флик может покинуть пост главного тренера сборной Германии. 57-летний немец глубоко потрясен уходом своего друга Оливера Бирхоффа с должности менеджера Бундестим после вылета национальной команды с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

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