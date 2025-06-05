"Братва, пожалуйста, не ссорьтесь". Канье Уэст призвал Илона Маска и Дональда Трампа помириться

Канье Уэст прокомментировал конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом, который разразился после критики владельцем Tesla нового законопроекта об американском бюджете.
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