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Глава Суперлиги Райхарт назвал незаконной монополию УЕФА на футбол

Глава Суперлиги Райхарт назвал незаконной монополию УЕФА на футбол

Глава Европейской футбольной Суперлиги Бернд Райхарт поделился мнением о судебном заседании на котором будет рассмотрен иск в отношении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) на их монополию на проведение футбольных турниров, передает Mundo Deportivo.

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