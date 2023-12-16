Глава Суперлиги Райхарт назвал незаконной монополию УЕФА на футбол

Глава Европейской футбольной Суперлиги Бернд Райхарт поделился мнением о судебном заседании на котором будет рассмотрен иск в отношении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) на их монополию на проведение футбольных турниров, передает Mundo Deportivo.