«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ На недавно прошедшей выставке «Армия-2024» в экспозиции была представлена бронемашина МГТ-ЛБ.
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«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ На недавно прошедшей выставке «Армия-2024» в экспозиции была представлена бронемашина МГТ-ЛБ.
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