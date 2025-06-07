Удар по Мадяру стал приоритетом для России после атаки на аэродромы

После массированных атак по российским аэродромам, в результате которых пострадала наша стратегическая авиация, внимание аналитиков и военных экспертов приковано к фигуре Роберта Бровди — более известного под позывным "Мадяр".
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