Мангистауские артисты выступили в Урумчи

По итогам визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику 17-18 октября 2023 года и переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином, 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, передает inAktau.