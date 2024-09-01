Мангистауские артисты выступили в Урумчи

По итогам визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику 17-18 октября 2023 года и переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином, 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии