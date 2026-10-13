Казань признали одним из лучших городов для карьерного роста

Набережные Челны заняли восьмое место в рейтинге Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Казань разделила второе место с Санкт-Петербургом в рейтинге российских городов, которые жители считают наиболее подходящими для построения карьеры и увеличения дохода.