сделано ИИ 30 июля 2026 года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла основателя Telegram Павла Дурова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В списке с 30 июля
Комментарии
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ВЕРА Башмакова
Россияне идиоты. Всегда. " Что ни сделает дурак, все он сделает не так". Бессмертные строки. Ну какой из интеллигентного Павла Дурова террорист? ИМХО, мое личное мнение.
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