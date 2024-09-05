Путин предложил построить несколько новых кампусов на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин предложил построить новые кампусы на Дальнем Востоке. Глава государства выступил с инициативой на пленарном заседании Восточного экономического форума Речь идет о возведении кампусов в Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ и Чите.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии