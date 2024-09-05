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Путин предложил построить несколько новых кампусов на Дальнем Востоке

Путин предложил построить несколько новых кампусов на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин предложил построить новые кампусы на Дальнем Востоке. Глава государства выступил с инициативой на пленарном заседании Восточного экономического форума Речь идет о возведении кампусов в Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ и Чите.

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