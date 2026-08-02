smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Ущерб экономике Японии в $ 3 миллиарда наносят дети, бросающие школу

Ущерб экономике Японии в $ 3 миллиарда наносят дети, бросающие школу

Ежегодные экономические потери Японии от увольнения родителей с работы из-за того, что дети отказываются ходить в школу, составляют около 500 миллиардов иен (около 3,1 миллиарда долларов), сообщает 1 августа газета The Mainichi Shimbun.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии