Ущерб экономике Японии в $ 3 миллиарда наносят дети, бросающие школу

Ежегодные экономические потери Японии от увольнения родителей с работы из-за того, что дети отказываются ходить в школу, составляют около 500 миллиардов иен (около 3,1 миллиарда долларов), сообщает 1 августа газета The Mainichi Shimbun.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии