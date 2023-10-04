5 школьных предметов Советского Союза, которых больше нет. А зря

Полностью согласна. Жизнь доказала не раз, что предметы эти нужны в для будущего каждого человека.

Зоя

особенно черчение,мой брат закончил факультет машиностроения,так он читает эти чертежи как художественную литературу,любой станок восстановит и починит согласно чертежам,а сам чертит,как Леонардо да Винчи,он всегда говорил,спасибо Советтской школе и черчению....