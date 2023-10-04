В 2022 году одной из центральных тем, обсуждаемых в России, был выход из Болонской системы образования.
5 школьных предметов Советского Союза, которых больше нет. А зря
Комментарии
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Надежда Белугина
Полностью согласна. Жизнь доказала не раз, что предметы эти нужны в для будущего каждого человека.
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19 час.
Зоя
особенно черчение,мой брат закончил факультет машиностроения,так он читает эти чертежи как художественную литературу,любой станок восстановит и починит согласно чертежам,а сам чертит,как Леонардо да Винчи,он всегда говорил,спасибо Советтской школе и черчению....
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18 час.
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