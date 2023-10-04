Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Западу уже надоело тоже видать все время помогать Украине. Вот и  уменьшаются потихоньку поставки оружия."Готовимся к движ...
  • Владимир Алтайцев
    Вы  предлагаете начать Третью Мировую Войну? Богачи выживут, а народ погибнетКорабли Черноморс...
  • Владимир Моргунов
    До чего гибок наш судебный алгоритм-отпускаем вражину с миром, затем приговариваем. ЗАОЧНО !!???Экс-сотрудницу Пе...

5 школьных предметов Советского Союза, которых больше нет. А зря

5 школьных предметов Советского Союза, которых больше нет. А зря

В 2022 году одной из центральных тем, обсуждаемых в России, был выход из Болонской системы образования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
Полностью согласна. Жизнь доказала не раз, что предметы эти нужны в для будущего каждого человека.
Ответить
19 час.
Зоя
особенно черчение,мой брат закончил  факультет машиностроения,так он читает эти чертежи как художественную литературу,любой станок восстановит и починит согласно чертежам,а сам чертит,как Леонардо да Винчи,он всегда говорил,спасибо Советтской  школе и черчению....
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх