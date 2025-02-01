XV съезд ВКП(б): слово товарищу Сталину XV съезд ВКП(б). На переднем плане (слева направо) Рыков, Скрыпник, Сталин «МАРКСИЗМ НЕ ДОГМА, А РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ»И.
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XV съезд ВКП(б): слово товарищу Сталину XV съезд ВКП(б). На переднем плане (слева направо) Рыков, Скрыпник, Сталин «МАРКСИЗМ НЕ ДОГМА, А РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ»И.
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