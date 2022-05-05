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Пленный солдат ВСУ рассказал, что получал психотропные препараты перед боем

Пленный солдат ВСУ рассказал, что получал психотропные препараты перед боем

Минобороны России показало кадры с пленными военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из пленных рассказал, что перед боем волонтеры давали им медикаменты, после которых пропадал страх, однако по истечении действия препарата появлялась слабость.

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