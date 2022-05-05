Пленный солдат ВСУ рассказал, что получал психотропные препараты перед боем

Минобороны России показало кадры с пленными военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из пленных рассказал, что перед боем волонтеры давали им медикаменты, после которых пропадал страх, однако по истечении действия препарата появлялась слабость.
Минобороны России показало кадры с пленными военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из пленных рассказал, что перед боем волонтеры давали им медикаменты, после которых пропадал страх, однако по истечении действия препарата появлялась слабость.
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