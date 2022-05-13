Женская сборная Казахстана по футзалу пропустила 11 мячей от Словении

Женская сборная Казахстана по футзалу в Литве потерпела крупное поражение от Словении (1:11). Голы: Федякина (2’) – Шкворц (1’, 5’, 35’), Ложар (11’, 17’), Жвокель (12’, Ткач (14’, автогол), Адамич (15’), Новак (20’), Краньц (35’), Козина (39’).
Популярные статьи
- Елизавета Туктамышева: «Последнее шоу сезона подошло к концу! Да наступит долгожданный отдых!»
- Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Феттель скажет «Астон Мартин» «пока-пока» в конце 2022 года»
- В России не покажут ОИ-2026 и 2028, лже-Дзюба на «Матч ТВ», крах «Арсенала», каминг-аут в британском футболе, «Юве» проводил Кьеллини и Дибалу и другие новости
Свежие комментарии