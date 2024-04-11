Ученые МГУ создали долгоживущую культуру клеток для регенеративной медицины

Ученые Института регенеративной медицины Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова под руководством доктора биологических наук Всеволода Ткачука успешно провели эксперимент по увеличению продолжительности жизни культуры стволовых клеток в 2-3 раза.
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