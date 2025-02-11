Plaid работает с Goldman Sachs над привлечением $300–400 млн в рамках тендерного предложения

Компания Plaid, соединяющая банковские счета с финансовыми приложениями, работает с Goldman Sachs над сделкой, которая позволит инвесторам и сотрудникам компании на ранней стадии продать имеющиеся акции, что позволит привлечь от 300 до 400 миллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.