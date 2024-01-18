Проект "Мобильный хирургический центр" объединил лучших хирургов Якутии

В рамках запущенного в Якутии проекта "Мобильный хирургический центр" бригады из 12 высококвалифицированных медицинских работников посетят все районы республики, чтобы проконсультировать и прооперировать местных жителей.
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