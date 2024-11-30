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Порвём как грелку

Порвём как грелку

Заявления Владимира Путина в рамках саммита ОДКБ в Казахстане: ▪️Киев не раз пытался атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге ▪️Киевские главари сейчас полностью нелегитимны.

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