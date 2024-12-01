В Союзе птицеводов рассказали на сколько подорожали яйца в ноябре

В последнюю неделю ноября Росстат зафиксировал среднюю цену на яйца в 101,1 рубля. Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева отметила, что отпускные цены на куриное яйцо в ноябре поднялись на 7,5 процента относительно сентября 2024 года.