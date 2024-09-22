Психиатр рассказал, что классическая музыка облегчает симптомы депрессии

Также она улучшает мыслительные способности.Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун рассказал Пятому каналу, что прослушивание классической музыки может облегчить симптомы депрессии, но не вылечить ее.
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